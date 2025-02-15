Corriere dello Sport: “Palladino ha cambiato idea. Vice Kean? Prima Beltran, ora Zaniolo in pole”

Palladino ha diverse soluzioni

La squadra sta quasi tutta bene, con anche Cataldi recuperato e pronto a giocare. Tuttavia, Palladino dovrà fare a meno di Moise Kean, squalificato, il che cambierà il gioco della Fiorentina. Per sostituirlo, il tecnico ha diverse opzioni: Zaniolo, Beltran, Caprini e Gudmundsson, ma chiunque sarà scelto dovrà adattarsi al ruolo di centravanti. Palladino ha pensato inizialmente a Beltran, ma sembra che la scelta finale ricada su Zaniolo, con Fagioli in mediana, mentre l'ipotesi alternativa prevede Cataldi dall'inizio e Fagioli come trequartista.

Inoltre, Palladino sta considerando di cambiare modulo a gara in corso, con l'opzione del 3-5-2. La concorrenza in difesa aumenta con i ritorni di Pablo Marí e Comuzzo, che offrono soluzioni versatili, con quest'ultimo anche in grado di giocare come terzino destro, ruolo in cui Moreno si è comportato bene. Lo riporta il Corriere dello Sport.