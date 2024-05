Corriere dello Sport: “Palladino-Fiorentina pronto biennale con opzione. Si chiude la prossima settimana?”

Non si può perdere tempo, bisogna iniziare subito. La sconfitta di Atene, la terza finale perduta in due stagioni, obbliga la Fiorentina a dare immediatamente sostanza al piano di ricostruzione. Il vertice fra Rocco Commisso (che ieri non ha viaggiato con la squadra al rientro dalla Grecia) e Vincenzo Italiano si svolgerà in questi giorni: l’allenatore del triennio 2021-2024 sta per lasciare la panchina viola, al suo posto (a meno di colpi di scena) arriverà Raffaele Palladino. Già ieri mattina da Monza le prime indiscrezioni sulla rapida risoluzione della vicenda: il tecnico biancorosso aveva preallartato Adriano Galliani a inizio settimana e ora attende solo di definire l’accordo con la Fiorentina.

Un contratto biennale con opzione per una stagione in più: questa la base su cui si ragiona, da discutere alla presenza del manager del tecnico campano, Beppe Riso. La sensazione è che le tessere del mosaico possano incastrarsi all’inizio della prossima settimana, quando Italiano stringerà con il Bologna e Palladino prenderà il suo posto a Firenze. Tutto questo se non ci saranno intoppi dell’ultimo momento o capovolgimenti imprevisti. Il Monza stesso ha fretta: vuole chiarezza immediata, in modo da iniziare subito la ricerca del suo nuovo tecnico, con Alessandro Nesta in pole. Lo riporta il Corriere dello Sport.

