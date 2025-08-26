26 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Corriere dello Sport: "Oggi la Fiorentina prenderà una decisione su Fortini. Preferirebbe restare il vice Dodò"

Corriere dello Sport: “Oggi la Fiorentina prenderà una decisione su Fortini. Preferirebbe restare il vice Dodò”

26 Agosto

La Fiorentina ha intenzione di cederlo in prestito

Entro oggi la Fiorentina prenderà una decisione su Niccolò Fortini. In giornata è previsto un incontro coi suoi agenti per parlare di futuro: da parte sua il classe 2006 preferirebbe giocarsi le sue carte a Firenze ricoprendo il ruolo di vice Dodo.

La dirigenza viola, invece, starebbe valutando di cederlo in prestito secco o con un controriscatto a proprio favore per permettergli di farsi le ossa in Serie A. In questo senso l’interesse del Torino è concreto, mentre l’Empoli è svantaggiato poiché Fortini non contempla un ritorno in B. Lo scrive il Corriere dello Sport.

