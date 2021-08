Corriere dello Sport, Odriozola, la Fiorentina puntava al prestito biennale: se ne riparlerà tra un anno

Odriozola ha detto sì alla Fiorentina. Il fatto di essere la terza opzione per la corsia laterale bassa a destra ha pesato già di ogni altra cosa. Arriva in prestito, secco però. La Fiorentina ha cercato in ogni modo di strappare l’opzione per due anni. Si potrà riparlare eventualmente tra 12 mesi perchè se tutto andrà bene i viola comunque potranno provare a sedersi ad un nuovo tavolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, ORSOLINI, LA FIORENTINA HA TELEFONATO AL BOLOGNA. BERARDI? RESTA IL SOGNO