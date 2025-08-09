Corriere dello Sport: “Nuovo incontro la prossima settimana per il rinnovo di Kean”

Alla luce delle poche offerte pervenute per i tanti calciatori da piazzare – Ikoné, Kouame, Barak, Brekalo, Infantino e, possibilmente, anche Beltran – Pradè e Goretti utilizzeranno i prossimi giorni per dirimere innanzitutto la questione rinnovi.
La priorità va a Moise Kean: la prossima potrebbe essere la settimana buona per un nuovo incontro tra dirigenza ed entourage del calciatore, sul piatto il rinnovo (con adeguamento del contratto), con entrambe le parti che sembrano fiduciose nell’esito positivo della trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.