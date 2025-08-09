9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Nuovo incontro la prossima settimana per il rinnovo di Kean”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Nuovo incontro la prossima settimana per il rinnovo di Kean”

Redazione

9 Agosto · 09:17

Aggiornamento: 9 Agosto 2025 · 09:17

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Il rinnovo di Kean è una priorità

Alla luce delle poche offerte pervenute per i tanti calciatori da piazzare – Ikoné, Kouame, Barak, Brekalo, Infantino e, possibilmente, anche Beltran – Pradè e Goretti utilizzeranno i prossimi giorni per dirimere innanzitutto la questione rinnovi.

La priorità va a Moise Kean: la prossima potrebbe essere la settimana buona per un nuovo incontro tra dirigenza ed entourage del calciatore, sul piatto il rinnovo (con adeguamento del contratto), con entrambe le parti che sembrano fiduciose nell’esito positivo della trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio