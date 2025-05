Per De Gea sono stati sufficienti un pomeriggio e alcune telefonate incrociate per mettere il punto alla trattativa nella maniera sperata e voluta, per il sì convinto alla causa viola da parte dello spagnolo, a cui la Fiorentina tutta non vedeva l’ora di affidare i pali della porta anche per i prossimi tre anni. Tre anni a otto milioni di euro circa: spesi benissimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.