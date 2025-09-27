Corriere dello Sport non ha dubbi: “Pioli torna alla difesa a tre. Davanti Gud-Kean”

Si sofferma sulle possibile scelte anti-Pisa di Pioli, sarà una Fiorentina che tornerà alle origini, e quindi impostazione a tre dietro. Anche se, come ha detto lo stesso Pioli, i numeri e i moduli sono qualcosa di superato, lo schieramento difensivo tornerà a prevedere un centrale (Marin Pongracic) e due ai suoi lati, col probabile rientro di Comuzzo sul centro destra e Ranieri sul centro sinistra. In mezzo confermati Hans Nicolussi Caviglia e Rolando Mandragora, con Fazzini che si candida a una seconda maglia da titolare consecutiva nel ruolo di trequartista, Gudmundsson un po’ più avanti e poi gli intoccabili, sulle fasce Dodo e Gosens e davanti Moise Kean. Fagioli, verso la panchina, così come Edin Dzeko e Roberto Piccoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.