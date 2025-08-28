28 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport non ha dubbi: “Parisi in uscita, deve trovarsi un’altra sistemazione”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport non ha dubbi: “Parisi in uscita, deve trovarsi un’altra sistemazione”

Redazione

28 Agosto · 10:53

Aggiornamento: 28 Agosto 2025 · 10:53

TAG:

FiorentinaParisi

Condividi:

di

Parisi rinnoverà di un anno ma il vice Gosens sarà Fortini

Fabiano Parisi rinnoverà di un anno, ma con ogni probabilità Fortini prenderà il suo posto come vice Gosens. Questo può significare due cose: che Parisi è al passo d’addio e che a destra arriverà qualcun altro. Il nome più gettonato è quello di Tarig Lamptey, classe 2000 in forza al Brighton.

E per quanto gli inglesi abbiano chiesto una cifra onerosa, vicina ai 10 milioni di euro, non sembra difficile raggiungere una quadra. Andrà trovata, piuttosto, una sistemazione a Parisi. Lo scrive il Corriere dello Sport

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio