Corriere dello Sport non ha dubbi: “Parisi in uscita, deve trovarsi un’altra sistemazione”

Fabiano Parisi rinnoverà di un anno, ma con ogni probabilità Fortini prenderà il suo posto come vice Gosens. Questo può significare due cose: che Parisi è al passo d’addio e che a destra arriverà qualcun altro. Il nome più gettonato è quello di Tarig Lamptey, classe 2000 in forza al Brighton.

E per quanto gli inglesi abbiano chiesto una cifra onerosa, vicina ai 10 milioni di euro, non sembra difficile raggiungere una quadra. Andrà trovata, piuttosto, una sistemazione a Parisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.