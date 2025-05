Corriere dello Sport non ha dubbi: “Dodò vuole una maglia da titolare contro il Betis”

Dalla sala operatoria al campo, coi compagni, in poco più di una settimana. Niente è impossibile se lo si desidera davvero. E Dodo questo Fiorentina-Real Betis se lo sogna da un bel po’. Sin dal primo momento, da quando nella mattinata del 25 aprile scorso ha accusato dolori che lo hanno poi costretto al ricovero e all’intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza lo stesso giorno, il brasiliano ha fissato una data, quella del prossimo 8 maggio. Missione riuscita: nella semifinale di ritorno ci sarà, anche se non al meglio. E questa è la più bella notizia che Raffaele Palladino potesse avere nel lunedì post-Roma.

Sabato è arrivato l’ok da parte dei medici, nella domenica di Roma-Fiorentina la prima sgambata al Viola Park in solitaria e ieri l’allenamento in gruppo. Si è ripresentato come sempre: col sorriso stampato in faccia e il passo svelto, a rincorrere una maglia da titolare già giovedì. Per Palladino Dodo è un irrinunciabile. Parlano i numeri: è il secondo calciatore più impiegato dal tecnico viola, 42 gare in stagione per 3477 minuti (meglio di lui solo capitan Luca Ranieri con 3640′), ha già giocato due semifinali europee e come i pochi rimasti della vecchia guardia (Ranieri appunto, ma anche Mandragora e Terracciano) ha un conto in sospeso con la Conference. Lo scrive il Corriere dello Sport.