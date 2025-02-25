Corriere dello Sport: “Niente Lecce per Kean, in dubbio per il Panathinaikos. Può tornare il 9 contro il Napoli”

L'infortunio a Kean ha attivato il protocollo UEFA

Moise Kean ha subito un duro colpo al viso durante il secondo tempo contro l'Hellas Verona, con una significativa perdita di sangue. Nonostante il dolore, il giocatore era inizialmente rientrato in campo con una fasciatura, ma al 65° minuto ha accusato un malessere che lo ha costretto a fermarsi. L'arbitro ha interrotto il gioco e lo staff medico è intervenuto, trasportandolo in ambulanza per accertamenti più approfonditi.

L'infortunio, avvenuto alla testa, attiva il protocollo Uefa per i traumi post concussivi, che prevede test cognitivi, visivi, motori e verbali per valutare l'idoneità al ritorno in campo. Di conseguenza, Kean salterà sicuramente la partita contro il Lecce, mentre resta in dubbio per la trasferta di Conference League in Grecia contro il Panathinaikos. L'ipotesi più realistica è che l'attaccante possa tornare disponibile per la sfida contro il Napoli il 9 marzo. Tuttavia, potrebbe comunque viaggiare con la squadra per l'impegno europeo, anche solo per restare vicino al gruppo in un momento delicato della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.