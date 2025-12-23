Corriere dello Sport: “Niente Lazio per Parisi, è imprescindibile. Fiorentina a caccia di due esterni”

A gennaio serviranno almeno due esterni alla Fiorentina. Domenica contro l’Udinese, ad esempio, Paolo Vanoli in panchina aveva soltanto Kouadio e Kouame come uomini di fascia, non certo Ribery e Robben. Mercato di gennaio che, a questo punto, non dovrebbe riguardare Parisi: in passato era stato accostato alla Lazio, visto che Sarri stravede per lui, a fine agosto è stato a un passo dall’addio ma non sono arrivate offerte concrete. Poi il rinnovo, fino al 2029, un accordo fatto dall’ex ds Pradè con lo scopo principale di avere più forza contrattuale nel trattare una sua uscita a gennaio. Nel mezzo però è cambiato tutto e in questo momento Parisi diventa imprescindibile. Lo riporta il Corriere dello Sport.