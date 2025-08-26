26 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia piace alla Fiorentina ma non è l'identikit tracciato da Pioli"

26 Agosto

Aggiornamento: 26 Agosto 2025 · 08:14

FiorentinaNicolussi Caviglia

La dirigenza della Fiorentina si è posta l’obiettivo di acquistare un centrocampista entro la fine delle trattative (lunedì primo settembre alle ore 20). Stefano Pioli ha bisogno di un elemento che unisca muscoli a personalità, così da garantire quel grado di sicurezza ulteriore che manca in mezzo al campo.

Da tenere presente Hans Nicolussi Caviglia, sempre piaciuto alla Fiorentina anche se non rispecchierebbe esattamente l’identikit tracciato dal tecnico. Inoltre bisognerà pensare alle cessioni. Alessandro Bianco ha le valigie in mano, occhio anche ad Amir Richardson se arriveranno offerte concrete. Lo riporta il Corriere dello Sport. 

