Nel frattempo, la Fiorentina valuta alternative per rinforzare il centrocampo, cercando un calciatore con caratteristiche più fisiche come Sohm. Un altro profilo considerato è Hans Nicolussi Caviglia, ex Juventus ora al Venezia, più tecnico e meno muscolare rispetto allo svizzero. Caviglia potrebbe lasciare la Serie B per una cifra intorno ai 10 milioni, offrendo così un’opzione diversa per Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.