Corriere dello Sport, nessun club finora ha speso quanto la Fiorentina: 28 milioni per 4 colpi

Nessuno in Serie A ha speso quanto la Fiorentina sul mercato finora. I quattro colpi fatti in meno due settimane abbiano portato una spesa di quasi 28 milioni. Un messaggio forte e chiaro al campionato, imprimendo in partenza una svolta tecnica all’estate. Una scelta precisa, quella del ds Daniele Pradè, che ha deciso (con il placet di Commisso e in sintonia con il suo allenatore) di riempire a tempo di record le caselle della rosa rimaste vacanti, aumentando in alcuni ruoli chiave anche il tasso tecnico. Stavolta, però, niente prestiti: eccezion fatta per Gollini, gli altri giocatori sono arrivati tutti a titolo definitivo, nell’ottica di programmare con più certezze il futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.