Corriere dello Sport, nel poker di vittorie la Fiorentina ha segnato una media di 2,3 reti a gara 

Fiorentina che viaggia ad una media di due reti a partita

L’aspetto dei gol segnati non è banale: nel poker di vittorie conseguito a cavallo delle ultime due settimane, la Fiorentina ha segnato una media di 2,3 reti a partita, segno evidente che là davanti le cose hanno davvero iniziato a funzionare. Non una bella notizia per la Salernitana che pur arrivando al Franchi davanti in classifica rispetto ai viola (mai accadu-to in Serie A) ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime dieci partite di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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