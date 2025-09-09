9 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:32

Corriere dello Sport: “Nazionali al rientro al Viola Park, oggi Pongracic e Sohm, domani torna Kean”

L’ultimo a rientrare sarà Lamptey

Martedì di lavoro e rientri al Viola Park. La ripresa degli allenamenti è avvenuta ieri ma è solo da oggi che Stefano Pioli ritroverà i primi nazionali: attesi già in campo in giornata Sohm e Pongracic, mentre Kean è atteso domani (già a lavoro con la squadra). Tornato ieri a Firenze Gudmundsson, che nelle prossime ore sarà valutato dopo l’infortunio alla caviglia subito venerdì sera con l’Islanda.

L’ultimo a rientrare (giovedì) sarà Lamptey, che quindi avrà a disposizione solo un paio di allenamenti con i nuovi compagni prima della gara fissata sabato contro il Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

