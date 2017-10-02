Corriere dello Sport, Montella sarà esonerato senza una vittoria nel derby contro l'Inter dopo la sosta
Non sono giorni facili per Vincenzo Montella dopo le due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Roma. Adesso è in bilico
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 11:44
Il tecnico del Milan Vincenzo Montella, dopo la sconfitta subita contro la Roma ha incassato la fiducia del club ma solo a tempo, visto che il derby alla ripresa sarà decisivo per la sua conferma. Senza una vittoria contro l’Inter, l’Aeroplanino rischia l’esonero. Così ha riportato questa mattina il Corriere dello Sport.