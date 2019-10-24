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Corriere dello Sport: "Montella pensa a Benassi contro la Lazio per vivacizzare il centrocampo"

Vincenzo Montella per la prima volta, dopo 6 giornate, pensa a qualche cambiamento di formazione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:42
Corriere dello Sport: "Montella pensa a Benassi contro la Lazio per vivacizzare il centrocampo" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Vincenzo Montella starebbe seriamente pensando di inserire in mediana Marco Benassi, centrocampista dotato di un ottimo inserimento in avanti, per vivacizzare il centrocampo e creare maggiori grattacapi alla difesa della Lazio. Salterebbe così il discorso del doppio mediano (Badelj-Pulgar).

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