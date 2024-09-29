Corriere dello Sport: “Modulo, mercato e condizione fisica: ecco cosa non ha funzionato nella Fiorentina”

La Fiorentina affronta un momento cruciale con tre gare ravvicinate

La Fiorentina affronta un momento cruciale con tre partite ravvicinate: oggi contro l'Empoli, giovedì al Franchi contro The New Saints per l'esordio in Conference League, e domenica contro il Milan, ancora in casa. L'inizio di stagione per il tecnico, ex Monza, non è stato brillante, con tre pareggi consecutivi (contro Parma, Venezia e Monza) e una sconfitta a Bergamo, nonostante un buon primo tempo. Inoltre, la squadra ha superato a fatica i playoff di Conference League, battendo la Puskas Akademia solo ai rigori.

Le difficoltà della Fiorentina derivano da diverse problematiche: soluzioni tattiche poco efficaci, in particolare l'uso della difesa a tre, l'integrazione di nuovi giocatori arrivati a fine mercato, e il ritardo nella condizione fisica di alcuni elementi. Anche il debutto ritardato di Gudmundsson ha inciso. Nonostante il difficile inizio, la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Lazio potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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