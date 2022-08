Corriere dello Sport, Milenkovic, venerdì sarà decisivo: la Fiorentina chiede 15 milioni

Silenziato per il momento lo spazio social (non erano stati pochi i messaggi ricevuti da Milenkovic da parte di tifosi di altre squadre che lo invitavano a cambiare maglia), adesso dovranno solo parlare le scrivanie, in particolar modo quella viola, sulla quale la dirigenza si aspetta di ricevere entro il fine settimana una proposta di almeno 15 milioni: l’alternativa (per la quale fa il tifo Italiano) sarà comunicare al serbo che anche per quest’estate non si muoverà da Firenze. Un primo giorno chiave per il dentro o fuori dovrebbe essere venerdì, data nella quale è previsto un nuovo contatto tra l’area tecnica viola e Fali Ramadani, agente del giocatore. Schuurs (Ajax) e Faes (Reims) restano per adesso sullo sfondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GOLLINI: “VOGLIAMO TOGLIERCI DELLE SODDISFAZIONI IN CONFERENCE. IMPRESSIONATO DALL’ENTUSIASMO DEI TIFOSI”