Corriere dello Sport, Milenkovic, sette giorni per decidere se lasciare, poi resterà alla Fiorentina

Milenkovic e chi può venire al suo posto se Milenkovic va via, poi il centrocampista (ma successivamente) che vada a completare il reparto e sempre nell’ambito di una trattativa da mettere in piedi a certe condizioni: è quel che resta del mercato in entrata della Fiorentina e prenderà impulso con l’inizio della nuova settimana, perché alla fine della stessa c’è già un punto d’arrivo e riguarda proprio il centrale serbo. Oltre quello, l’assunto di partenza sarà cancellato in automatico, senza più ripensamenti, avvicinandosi troppo l’inizio ufficiale della stagione e i playoff: e lì Vincenzo Italiano ci vuole essere con la squadra al meglio, quella che dice e vuole lui.

Si diceva di Milenkovic: tempo limite la fine del ritiro in Austria con puntata a Siviglia per l’amichevole contro il Betis di sabato 6 agosto, ma se possibile anche prima per non accelerare tempi che non vanno accelerati. troverà la porta chiusa, sprangata. E di pari passo, non con minore forza, rimane aperta la possibilità del rinnovo con la Fiorentina pronta a garantire un triennale da tre milioni l’anno. Tutto lì in sospeso, ma tutto da riportare a fatto concreto in un senso o nell’altro in tempi brevissimi. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

