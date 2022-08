Corriere dello Sport, Milenkovic-Fiorentina deadline fissata a metà della prossima settimana 

Ma se la volontà di base della Fiorentina era sempre stata chiara (tanto Commisso con la sua generosa offerta quanto Italiano a parole hanno più volte ribadito al serbo la sua importanza negli equilibri tattici e di spogliatoio viola) i rumors di mercato sul conto del classe ‘97 in queste settimane non si sono mai fermati, al punto tale che la deadline per prendere una decisione definitiva sul futuro del giocatore è stata posticipata a metà della prossima settimana. Al momento, però, l’ipotesi più probabile è quella che Milenkovic opti per la via del rinnovo, e non è un caso che si sia già messo alla ricerca di un’altra casa, stavolta in zona Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

