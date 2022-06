Corriere dello Sport, Milenkovic e quella promessa a voce: non sono arrivate offerte da 20 milioni 

Fermo restando che il proseguimento dell’avventura a Firenze di Italiano non pare a rischio, i dubbi più grandi oggi sono quelli relativi al possibile addio di Milenkovic, in scadenza tra un anno e monitorato dall’Inter. Esisterebbe, infatti, una sorta di promessa che la Fiorentina aveva fatto al classe ’97 dopo il prolungamento di contratto della scorsa estate che lo “libererebbe” in automatico verso una big in caso di giusta offerta (20 milioni), che per il momento però non è arrivata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

