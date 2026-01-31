Corriere dello Sport: “Mediano o vice Fagioli? Fiorentina a caccia solo di occasioni”

Aumentano le possibilità che la mediana resti invariata. L’assenza di opportunità sul mercato sta convincendo la Fiorentina ad attingere alle proprie risorse. È possibile che alla fine l’allenatore debba contare su Jacopo Fazzini, Cher Ndour o Rolando Mandragora per il ruolo di vice Fagioli. In particolare Fazzini sembra destinato a rimanere. L’ex Empoli non ha mai chiesto la cessione, ma da parte sua la dirigenza viola ha provato a capire se ci fossero i presupposti per trovargli una nuova squadra. Come il Bologna. Ma niente. Il classe 2003 va verso la permanenza a Firenze.

Se prendere un difensore è una necessità, il secondo colpo previsto, a cavallo della linea mediana, resta a metà del guado. Si è parlato dell’ipotesi di un centrocampista muscolare, un mastino della mediana per intendersi. Non una priorità per la Fiorentina, che interverrà in quella zona del campo solo se il mercato creerà nelle prossime ore un’occasione interessante. Lo scrive il Corriere dello Sport.