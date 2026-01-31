31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Mediano o vice Fagioli? Fiorentina a caccia solo di occasioni”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Mediano o vice Fagioli? Fiorentina a caccia solo di occasioni”

Redazione

31 Gennaio · 09:49

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 09:49

TAG:

FagioliFiorentina

Condividi:

di

Il secondo colpo resta a metà del guado

Aumentano le possibilità che la mediana resti invariata. L’assenza di opportunità sul mercato sta convincendo la Fiorentina ad attingere alle proprie risorse. È possibile che alla fine l’allenatore debba contare su Jacopo Fazzini, Cher Ndour o Rolando Mandragora per il ruolo di vice Fagioli. In particolare Fazzini sembra destinato a rimanere. L’ex Empoli non ha mai chiesto la cessione, ma da parte sua la dirigenza viola ha provato a capire se ci fossero i presupposti per trovargli una nuova squadra. Come il Bologna. Ma niente. Il classe 2003 va verso la permanenza a Firenze.

Se prendere un difensore è una necessità, il secondo colpo previsto, a cavallo della linea mediana, resta a metà del guado. Si è parlato dell’ipotesi di un centrocampista muscolare, un mastino della mediana per intendersi. Non una priorità per la Fiorentina, che interverrà in quella zona del campo solo se il mercato creerà nelle prossime ore un’occasione interessante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio