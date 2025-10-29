29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Corriere dello Sport: “Mandragora verso la conferma anche se il rendimento è a picco”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere dello Sport: “Mandragora verso la conferma anche se il rendimento è a picco”

29 Ottobre · 09:33

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 09:33

Pioli studia diverse soluzioni

Ma non basterà soltanto cambiare figurine: Pioli chiede un cambio di passo che deve partire proprio da lì, dal cuore di una squadra apparsa sempre sotto ritmo. Anche per questo Ndour e Sohm, forze fresche (l’ultima da titolare del primo in campionato risale al debutto col Cagliari, mentre il secondo ha giocato appena un quarto d’ora nelle ultime quattro di Serie A), interpreti diversi per un diverso approccio, più aggressivo, contro un centrocampo collaudatissimo come quello dei nerazzurri. In mezzo potrebbe essere confermato Rolando Mandragora, uomo d’esperienza ma anche lui con un rendimento a picco nelle recenti uscite. Dubbi che Pioli si è portato nella valigia a Milano: non si è portato invece Abdelhamid Sabiri, rimasto a Firenze a causa di una contusione patita nei minuti finali col Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

