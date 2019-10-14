Corriere dello Sport, l'Inter vuole Castrovilli, occhi sul gioiello viola che però ha rinnovato

L'Inter studia il colpo a centrocampo per la prossima stagione e i nomi sono principalmente due. Da una parte Gaetano Castrovilli della Fiorentina, blindato però dai viola la scorsa settimana con il r...

L'Inter studia il colpo a centrocampo per la prossima stagione e i nomi sono principalmente due. Da una parte Gaetano Castrovilli della Fiorentina, blindato però dai viola la scorsa settimana con il rinnovo fino al 2024, dall'altra Donny van de Beek, giovane classe 1997 dell'Ajax che ha fatto benissimo lo scorso anno in Champions League. Cosi riporta questa mattina il Corriere dello Sport.