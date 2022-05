Corriere dello Sport, lezione di autolesionismo per la Fiorentina: sprecato il primo match point

Sampdoria-Fiorentina? Una lezione di raro autolesionismo, proprio quando ormai il difficile sembrava alle spalle. Il primo match point la Viola l’ha sprecato. Per non vanificare la stagione dovrà battere sabato la Juventus o sperare almeno di non fare peggio della Dea. Quagliarella bestia nera, 14 gol in 28 gare contro i viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

