Corriere dello Sport, l’esperimento 4-2-3-1 in casa Fiorentina non si ferma: ne giova il centravanti

La Fiorentina punterà sul restauro del suo 4-3-3

(Ri) prove di 4-2-3-1, perché l’aggiustamento ha prodotto questo ritocco forse semplice, ma sostanziale ed efficace, casomai più rilevante per la scelta di associare all’1 - cioè alla punta di riferimento dell’attacco - non Jovic o Cabral, bensì Kouame che per quel ruolo è certamente adattato.

Detto che né Jovic e né Kouame in questo momento sono a Firenze in quanto impegnati rispettivamente con la Serbia e la Costa d’Avorio, e che non c’è nemmeno Barak (a sua volta con la Repubblica Ceca) che ha rappresentato il vero elemento di discontinuità giocando un po’ da interno come al solito e un po’ a sostegno dello stesso Kouame, sono prove che torneranno sicuramente utili al rientro dei vari Nazionali: la Fiorentina aveva bisogno di cambiare un po’ vestito e fisionomia come si fa quando quello che è da tempo non piace più o funziona di meno, e il restyling studiato e messo in pratica da Italiano in quattro e quattr’otto ha dato i risultati auspicati. Per questo il tecnico viola ci insisterà, con interpreti e situazioni da valutare da avversario a avversario e da esigenza a esigenza. La Fiorentina rimarrà nel segno del 4-3- 3, ché grazie a quel modulo è stata brillante e vincente in tante partite, ma una soluzione alternativa è sempre una buona garanzia: quindi, il 4-2-3-1 accompagnerà questi giorni di allenamenti verso una riproposizione che potrà essere vicina o più lontana, subito a inizio gara o a gara in corso, però Italiano intanto adesso sa di poter contare sulla “variante”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BATOSTA NAPOLI, DEVE TOGLIERE LA FACCIA DI MARADONA DALLE MAGLIETTE. FIGLI SI SONO APPOSTI

https://www.labaroviola.com/batosta-napoli-deve-togliere-la-faccia-di-maradona-dalle-magliette-figli-si-sono-apposti/187119/