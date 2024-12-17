Corriere dello Sport: “L'albero di Natale della Fiorentina: ecco come far coesistere Beltran e Gudmundsson”

Il 4-3-2-1 sarebbe il modulo ideale per i due trequartisti

L'assenza di Bove si sta rivelando pesante per la Fiorentina di Palladino. Con il rientro di Gudmundsson il tecnico ex Monza sta cercando di far convivere il duo Beltran-Gudmundsson. L'argentino sta facendo bene e sarebbe un peccato lasciarlo in panchina. L'ex River però è sembrato sacrificato a Bologna, possibile un cambio tattico.

Il passaggio al 4-3-2-1 potrebbe essere una soluzione. Il cosiddetto albero di Natale sarebbe il modulo migliore per sfruttare a pieno la qualità dei due trequartisi, il sacrificato sarebbe Colpani che sta facendo fatica. A centrocampo invece si andrebbe ad aggiugere la quantità di Mandragora o la tecnica di Richardson, per una viola più equilibrata e spettacolare davanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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