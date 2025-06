Corriere dello Sport: “La Juventus segue da vicino Dodô. Il brasiliano è il preferito di Tudor per la corsia destra”

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport delinea le strategie di mercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe individuato ben otto giocatori da mettere sul mercato, con l’obiettivo di raccogliere risorse utili per arrivare a Viktor Gyökeres e, allo stesso tempo, rafforzare le altre zone del campo. Tra i nomi in uscita figurano Vlahovic, Milik, Mbangula e Rugani: le cessioni di questi elementi potrebbero fruttare complessivamente intorno ai 100 milioni di euro, cifra che verrebbe reinvestita sul mercato.

Con questi fondi, la Juventus punterebbe a strappare l’attaccante svedese allo Sporting Lisbona e ad acquistare anche un esterno più funzionale al 3-4-2-1 di Igor Tudor. Il nome in cima alla lista è quello di Dodô, laterale della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2027, ma attualmente al centro di una situazione complicata per quanto riguarda il prolungamento.