Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole cedere Pongracic, il Napoli c’è ma chiede il prestito”

Pradè vuole cederlo a titolo definitivo

Sembra già terminata l'avventura di Marin Pongracic alla Fiorentina. Il difensore più pagato della storia del club viola potrebbe infatti essere ceduto in questa sessione di mercato e il Napoli sarebbe davvero interessato.

Infatti, dopo che è sfumato l'obiettivo Danilo, il ds Manna avrebbe messo nel mirino il croato, suo obiettivo fin dai tempi del Lecce. Pongracic con la Fiorentina ha giocato pochissimo. Tre presenze da titolare all'inizio del campionato, poi un infortunio pesante e basta. Le scelte tecniche di Raffaele Palladino lo hanno relegato in panchina e il giocare si starebbe quindi guardando intorno.

La Fiorentina non sembra opporsi a una sua cessione e il Napoli sembra davvero interessato. L'unico intoppo è la formula: la squadra allenata da Conte lo vorrebbe in prestito, mentre Pradè vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-chiarisce-ndour-non-e-un-obiettivo-della-fiorentina-non-e-mai-partita-nessuna-trattativa/285893/