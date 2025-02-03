Corriere dello Sport: “La Fiorentina vince nella sofferenza le gare sporche, segnale positivo per Palladino”

Successo prezioso ieri per la Fiorentina

Può darsi che la Fiorentina sia tornata a vincere le partite sporche, un segnale positivo per Palladino, che ora dovrà riorganizzare una squadra quasi rivoluzionata dal mercato. Nel frattempo, la versione attuale è bastata per ottenere un'altra vittoria, replicando la prestazione vista contro la Lazio: buon primo tempo, poi una ripresa di pura sofferenza. Se a Roma la Lazio non ne aveva approfittato, il Genoa ha riaperto la gara con De Winter, ma senza completare la rimonta. Così arriva il secondo successo consecutivo, che mantiene la Fiorentina in alto in classifica.

La Fiorentina parte forte, mettendo subito pressione al Genoa. Il vantaggio arriva su punizione dalla trequarti: Mandragora serve Kean, che in corsa colpisce di esterno destro e batte Leali con un gesto tecnico da campione. Dopo qualche errore in costruzione e alcune occasioni sprecate, i viola trovano il raddoppio con Gudmundsson, complice una deviazione di Vasquez. Forse troppo sicura del risultato, la squadra di Palladino concede metri e opportunità al Genoa, che però spreca con Cornet.

Nel secondo tempo inizia un'altra partita. La Fiorentina arretra senza più ripartire, mentre il Genoa, pur senza grande lucidità, si riversa in avanti. La spinta rossoblù trova uno sbocco su calcio piazzato: Martin batte l'angolo e De Winter, lasciato solo, accorcia le distanze. Palladino passa al 4-2-3-1 inserendo Comuzzo e arretrando Folorunsho, mentre Vieira aumenta il peso offensivo del Genoa con Messias ed Ekuban. Nonostante qualche brivido, i liguri non creano vere occasioni, mentre la chance più nitida è per la Fiorentina con Dodò, fermato sulla linea da Vasquez. Alla fine, al quinto di recupero, la Fiorentina può festeggiare un successo prezioso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tzimas-ha-rifiutato-la-fiorentina-ed-ha-scelto-il-brighton-nonostante-lofferta-viola-fosse-piu-alta/287368/