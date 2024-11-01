Corriere dello Sport: “La Fiorentina suda e ringrazia De Gea, vittoria preziosa. Ora si sogna la Champions”

La Fiorentina è salita al terzo posto, dietro solo a Napoli ed Inter

La Fiorentina ha conquistato una vittoria preziosa contro il Genoa, salendo al terzo posto in classifica, dietro solo a Napoli e Inter. La partita, affrontata senza Kean, ha mostrato la capacità della squadra di vincere anche in situazioni difficili, facendo leva sul carattere e sul talento dei singoli. Il Genoa ha tentato subito un gioco aggressivo, mentre la Fiorentina ha dominato il possesso palla (72%), ma senza riuscire a creare molte occasioni, bloccata da una difesa attenta e dalla mancanza di verticalità.

La svolta è arrivata nel secondo tempo grazie a un'iniziativa di Adli, culminata nel gol di Robin Gosens, abile a sfruttare un'occasione in area. De Gea è stato fondamentale per mantenere il vantaggio, con due parate decisive su tiri pericolosi di Pinamonti e Vasquez. La squadra ha dimostrato maturità e tenacia, vincendo una "partita sporca" e confermando il suo crescente spirito di squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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