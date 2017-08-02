Corriere dello Sport, la Fiorentina fa sapere che Krenevitter non rientra negli obiettivi. Eysseric viola domani?
Dalla Spagna emerge l'interesse viola per Krenevitter ma da Firenze smentiscono, il calciatore non interessa. Piace anche Laxalt
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 10:25
Domani dovrebbe essere il giorno buono per il trasferimento di Valentin Eysseric dal Nizza alla Fiorentina: 4 milioni, bonus inclusi. Il club viola vorrebbe chiudere anche per Emre Mor entro il fine settimana. A centrocampo si continua a seguire Laxalt del Genoa. Dalla Spagna rimbalza dell’interesse per il centrocampista Matias Kranevitter, ma la Fiorentina fa sapere che non rientra tra gli obiettivi.
Corriere dello Sport