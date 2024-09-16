Corriere dello Sport: “La Fiorentina rischia il tracollo, 9 gol presi in 4 gare. I difensori non apprendono i dettami”

La fase difensiva della squadra di Palladino è davvero in difficoltà

Con un buon primo tempo, conclusasi in svantaggio solo per "l'harakiri" della squadra viola che in un minuto prende due gol. La fase difensiva della squadra di Palladino è davvero in difficoltà e lo dimostrano i 9 gol presi in quattro partite. Basta vedere la partite per capire che i difensori non riescono ad apprendere i dettami tattici dell'allenatore. E per questo motivo, nonostante un ottimo Kean, la Fiorentina rischia più volte il tracollo. Se nel primo tempo la sconfitta sarebbe stata esagerata, nella ripresa soltanto il caso ha evitato che l'Atalanta dilagasse.

Qualche dubbio su De Gea nei gol di De Katelaere e Lookman, ma nella ripresa si riprende con qualche intervento interessante. Alla fine vince Gasperini e Palladino piange, alla luce delle 0 vittorie in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.