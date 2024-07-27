Corriere dello Sport: “La Fiorentina riflette sul futuro di Nico. Cessione? Per ora servono più di 40 milioni”

La Fiorentina deciderà presto cosa fare con Nico

La Fiorentina ha accolto Colpani, ma a un innesto corposo potrebbe far fronte qualche uscita "dolorosa". È il caso di Nico Gonzalez, per cui il club viola deciderà il da farsi in fretta. Al momento le pretese dell'area tecnica sono di almeno 40 milioni, quelli rifiutati dal Brentford la scorsa estate, con Arabia e Atletico Madrid come prime interessate. Se poi le pretese si abbasseranno non è dato sapere, ma la certezza è che la Fiorentina sta riflettendo sul suo gioiello. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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