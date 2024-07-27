Labaro Viola

Corriere dello Sport: “La Fiorentina riflette sul futuro di Nico. Cessione? Per ora servono più di 40 milioni”

La Fiorentina deciderà presto cosa fare con Nico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 09:26
Corriere dello Sport: “La Fiorentina riflette sul futuro di Nico. Cessione? Per ora servono più di 40 milioni” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Nico
Condividi

La Fiorentina ha accolto Colpani, ma a un innesto corposo potrebbe far fronte qualche uscita "dolorosa". È il caso di Nico Gonzalez, per cui il club viola deciderà il da farsi in fretta. Al momento le pretese dell'area tecnica sono di almeno 40 milioni, quelli rifiutati dal Brentford la scorsa estate, con Arabia e Atletico Madrid come prime interessate. Se poi le pretese si abbasseranno non è dato sapere, ma la certezza è che la Fiorentina sta riflettendo sul suo gioiello. Lo scrive il Corriere dello Sport

LEGGI ANCHE, OFFERTA DEL MAIORCA PER KOUAME

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-il-maiorca-ha-offerto-7-milioni-per-kouame-la-fiorentina-ne-vuole-10-accordo-a-meta-strada/262123/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok