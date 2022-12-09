Corriere dello Sport, la Fiorentina piomba su Boufal ma il suo costo resta un ostacolo

Alla Fiorentina piace l'esterno marocchino con passaporto comunitario

Per la Fiorentina sul fronte esterni per il momento è però ancora tutto fermo. Il ct Burdisso è tornato dal suo blitz in Qatar con il nome del marocchino Sofiane Boufal appuntato sul taccuino ma l'operazione che sarebbe pure agevolata dal passaporto comunicatore del giocatore, resta complessa per via dei costi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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