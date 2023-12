Corriere dello Sport, la Fiorentina passa con il primo posto ma si è complicata la vita con alcuni singoli

La Fiorentina, con l’1-1 di Budapest, passa direttamente agli ottavi di finale della Conference League: evitati gli spareggi di febbraio, questa è la bella notizia che arriva dalla sfida con il Ferencvaros. E non è poco in una serata che si è complicata a causa di un pericoloso infortunio di Nico Gonzalez: mancavano già Arthur e Bonaventura (oltre a Sottil), cioè la parte, insieme all’argentino, con più qualità e personalità della squadra. In una situazione del genere, essere tornati a Firenze con l’obiettivo raggiunto è un grande merito. Anche se, nel corso della partita, la Fiorentina ha provato comunque a complicarsi la vita con alcune prestazioni individuali insufficienti. Lo scrive il Corriere dello Sport.