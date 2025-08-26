26 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non è intenzionata a dargli uno stipendio da 1,8 milioni a Mandragora”

Corriere dello Sport: “La Fiorentina non è intenzionata a dargli uno stipendio da 1,8 milioni a Mandragora”

26 Agosto · 08:34

Ai rinnovi si penserà a settembre

Da una parte la situazione di Kean è prossima sbloccarsi, dall’altra la telenovela Mandragora è rimasta in sospeso. Il gol siglato dal centrocampista non sembra avere spostato gli equilibri al Viola Park, dove pensano che l’ex Torino non sia un caso da risolvere all’istante. Tutt’altro.

La Fiorentina non è intenzionata ad assicurargli uno stipendio di 1,8 milioni a stagione come da richiesta, soprattutto adesso che il monte ingaggi è congestionato dagli esuberi alla perenne ricerca di una sistemazione (Ikoné, Beltran, Barak, Kouame, Infantino). Ai rinnovi si penserà, dunque, nel mese di settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

