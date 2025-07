Corriere dello Sport: “La Fiorentina insiste per Sohm, l’accordo può arrivare a 15-16 milioni”

La Fiorentina prova l’affondo decisivo per Sohm, uno dei principali obiettivi a centrocampo. Tra le parti c’è una distanza di sette milioni, con la proposta viola che è salita di recente a tredici bonus compresi. La richiesta dei ducali però non scende sotto i venti e attendono un rilancio da parte della Fiorentina. Il punto di contatto comunque potrebbe aggirarsi intorno a 15-16 milioni. Pradé farà un nuovo tentativo in settimana nella speranza di trovare un apertura da parte del Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport.