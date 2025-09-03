4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha provato a cedere Parisi, Pioli gli preferisce Fortini come vice Gosens”

Parisi non ha convinto Pioli

L’inizio di stagione di Fabiano Parisi è stato complesso, soprattutto con l’ingresso a Cagliari e nel primo tempo di Reggio Emilia. Con la promozione di Fortini a vice-Gosens, l’ex Empoli sembra al passo d’addio. Ed in effetti negli ultimi giorni di mercato, la società ha provato a cederlo. Anche un prestito sarebbe stato accettato, ma alla fine non è arrivata la proposta giusta.

Stefano Pioli non è parso convinto da Parisi, preferendogli proprio Fortini, anche per la sua duttilità. Parisi ora deve affrontare la concorrenza di due giocatori nello stesso ruolo, un compito non semplice per lui. Il suo contratto scade nel 2028, ed il rinnovo fino al 2029 non è ancora fatto. Questi saranno mesi importanti per lui. Lo riporta il Corriere dello Sport.

