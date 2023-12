Corriere dello Sport: “La Fiorentina esce dal campo innervosita, non ha saputo sferrare il colpo del ko”

Il boato dell’Olimpico che accoglie il fischio di Rapuano fotografa perfettamente il mood della serata. La Roma festeggia il sollievo, che vale un punto, dopo aver perso Dybala e chiuso in nove contro undici. La Fiorentina invece esce dal campo innervosita: è stata abbagliante a lungo, soprattutto fino al pareggio, ma poi non ha saputo sferrare il colpo del ko che avrebbe certificato lo status da grande con il sorpasso in classifica a danno dei rivali. Invece la Roma resta fuori dal fango, in piena zona Champions, a seguito di una partita piena di guai: ciò che a priori può sembrare deludente diventa addirittura premiante alla luce dei fatti. Lo scrive il Corriere dello Sport.