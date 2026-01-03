3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Corriere dello Sport: “La Fiorentina conta di poter inserire Solomon nella lista dei convocati”

Redazione

3 Gennaio · 10:20

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 10:20

FiorentinaSolomon

di

Oggi primo allenamento agli ordini di Vanolo

Primi sorrisi e fotografie per Manor Solomon prelevato dal Tottenham, che dovrebbe già essere a disposizione per la gara di domenica contro la Cremonese. La Fiorentina conta di poterlo inserire nella lista dei convocati. Oggi è previsto il suo primo allenamento agli ordini di Paolo Vanoli. Ha scelto il numero 19. Si tratta del primo vero acquisto di Fabio Paratici, che all’inizio della prossima settimana sarà a Firenze per lavorare in presenza e non più da remoto come fatto negli ultimi giorni in attesa di liberarsi definitivamente dagli Spurs. Solomon è pronto ad aiutare la squadra a risollevarsi, aggiungendo estro e imprevedibilità alla manovra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

