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Corriere dello Sport: “La Fiorentina all’Olimpico è rinata, torna a vincere dopo quasi due mesi e accorcia sulla Juve”

La Fiorentina si rilancia e avvicina la Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 08:24
Corriere dello Sport: “La Fiorentina all’Olimpico è rinata, torna a vincere dopo quasi due mesi e accorcia sulla Juve” -
Rassegna Stampa
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La Fiorentina torna a vincere in campionato dopo quasi due mesi, superando la Lazio all'Olimpico per 2-1 con gol di Adli e Beltrán nei primi 17 minuti. Dopo un primo tempo dominato dai viola, la ripresa è stata una prova di resistenza, culminata in un finale caotico.

Marusic ha accorciato le distanze, De Gea ha negato il pareggio con una parata decisiva e il palo ha fermato Pedro all'ultimo secondo. Espulsi Adli, Baroni e Palladino in un clima nervoso.

La Lazio, sprecona, non ha saputo sfruttare l'occasione di staccare le rivali, incassando il settimo ko in campionato. La Fiorentina, invece, si rilancia e si avvicina alla Juventus in classifica. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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