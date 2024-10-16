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Corriere dello Sport: “La difesa ha convinto. A Lecce Palladino schiererà i soliti cinque”

De Gea ha parato il 77,3% delle conclusioni verso la porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2024 09:11
Corriere dello Sport: “La difesa ha convinto. A Lecce Palladino schiererà i soliti cinque” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sta trovando la propria stabilità difensiva, la cosa che sorprende però sono gli uomini schierati da Palladino. David De Gea tra i pali che più di tutti ha ripreso in questo avvio di stagione, Dodò sulla destra, Ranieri e il giovanissimo Comuzzo centrali e sulla sinistra un Gosens riadattato terzino. La svolta difensiva per Palladino è arrivata nella vittoria con la Lazio; quando nel secondo tempo cambiò modulo passando alla difesa a 4 portando a casa la prima vittoria stagionale.

Da quella vittorio la Fiorentina ha cambiato rotta: un solo gol subito, quello da Pulisic, in 315 minuti (contando anche l'impegno europeo). Se i numeri della difesa viola sono cambiati la Fiorentina lo deve soprattutto a De Gea. I tiri verso la porta della Fiorentina non sono pochi: 35 in 7 partite, ma i dati mostrano come lo spagnolo abbia parato il 77,3% di queste conclusioni.

Per la trasferta di Lecce il tecnico campano, anche a causa dello stop per problemi fisici di Marin Pongracic, sembrerebbe intenzionato a schierare per la terza gara consecutiva i soliti cinque che fin qui hanno dato grandi garanzie. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-volevo-solo-la-fiorentina-palladino-un-grande-kean-se-se-la-sente-puo-tirare-il-rigore/272685/

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