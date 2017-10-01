Corriere dello Sport, la carica dei 750 tifosi viola a Verona per sostenere la Fiorentina

Non solo nel settore ospiti, oggi i tifosi viola saranno presenti in tutto lo stadio per la partita contro il Chievo Verona

La Fiorentina oggi sarà nuovo a Verona,, appena tre settimane dopo la prima volta datata esattamente 10 settembre, quando la Fiorentina vinse contro i gialloblù di Pecchia, rifilando loro un pesantissimo 5-0. Oggi la squadra di Pioli avrà di fronte il Chievo e ad accompagnarla saranno 750 i tifosi viola che sfrutteranno data e orario per non far mancare il sostegno necessario a Chiesa e compagni. Tanti infatti sono stati i biglietti acquistati in prevendita, praticamente tutti per il settore, ospiti eccezion fatta per una manciata in altre zone dello stadio.

Corriere dello Sport Stadio