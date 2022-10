Corriere dello Sport, Kouamé ha un contratto in scadenza nel 2024 ma non si parla ancora del rinnovo 

Rientrato alla base, la scorsa estate Kouame è stato tolto dal mercato dopo la partita disputata contro il Napoli quando è cambiato tutto. Prima di quell’incontro ognuno era convinto che partisse per l’Inghilterra, con destinazione Brighton con cui mancavano pochissimi dettagli da definire per il trasferimento. Invece è cambiato tutto in quei 90 minuti. La società, in primis Rocco Commisso, l’allenatore e lo stesso attaccante al termine di quella sfida sono stati certi di poter continuare insieme.

Alla fine si è meritato la permanenza con le prestazioni e la felicità totale traspare chiaramente dal suo sorriso, dalla sua voglia di dare tutto sul campo. La stima nei suoi confronti c’è sempre stata e lui vuole ricambiare questa fiducia. Il contratto è in scadenza nel giugno 2024, la trattativa per il rinnovo non è ancora un argomento di conversazione, ma attraverso queste prestazioni presto potrebbe anche meritarsi di essere blindato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

