Corriere dello Sport, Kokorin, un jolly per la Fiorentina: il suo obiettivo è quello di fare la differenza

Kokorin è un jolly offensivo, velocissimo nel breve e nel lungo, dotato di una discreta capacità nel dribbling e di una buona tecnica individuale. Forte di testa, abile a sviare da una parte all’altra del campo, in carriera, tra i professionisti ha già abbattuto il muro dei 100 gol. L’ultimo è del 29 novembre scorso contro il Rotor Volgograd, schierato dietro alle due punte, all’altezza della trequarti. E’ da lì che Kokorin punta a ricominciare, riavvolgendo il nastro per tornare a fare la differenza. Vuole che la sua sia una rinascita globale. Aspettando quel mese di tempo che lo stesso giocatore ha previsto come necessario per fare la differenza, toccherà a Vlahovic continuare a trascinare la squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, MANCINI: “KOKORIN È UN CAMPIONE DA REAL MADRID. MOLTO BUONA LA MOSSA DELLA FIORENTINA”