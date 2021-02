Corriere dello Sport, Kokorin ha ancora qualche “problemino”, di nuovo in panchina oggi

“Sasha” Kokorin invece non è ancora al top e deve continuare con la preparazione. Il tecnico ha detto che ha qualche “problemino” stesso termine usato la scorsa settimana per Ribery che poi è stato costretto al forfait contro i nerazzurri. In generale però il russo sta lavorando in modo esemplare e con grande impegno per farsi trovare pronto. Servirà tempo perchè arriva da settimane di inattività. Lo riporta il Corriere dello Sport.

