Corriere dello Sport: “Kean verrà valutato giorno per giorno. Resta in dubbio per Cremona”

Se non ce la farà ad esserci, l'obiettivo diventerebbe l'Inter

Così alla rifinitura hanno partecipato ben sei ragazzi della Primavera di Galloppa (Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro), oltre a Magalotti portiere della Under 18, e con ogni probabilità almeno tre saranno in panchina stasera (Braschi, Puzzoli e Sadotti), mentre non c’erano Pongracic (oggi squalificato), Brescianini e Rugani (fuori dalla lista Uefa), Solomon (infortunato) e ovviamente Kean, che si sono allenati seguendo il programma personalizzato.

A proposito di Kean e di priorità: per il centravanti il programma è quello già definito dopo Udine e che aveva la Cremonese quale obiettivo finale, ma la sua presenza lunedì allo Zini è tutt’altro che certa a oggi e le valutazioni cliniche sulla tibia continueranno di giorno in giorno fino alla partenza per la Lombardia. Se il percorso di recupero avrà dato l’esito sperato, Kean salirà sul treno insieme ai compagni, altrimenti il nuovo punto d’arrivo sarà l’Inter domenica 22. Lo scrive il Corriere dello Sport.

